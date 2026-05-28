В Пензе осужденные устроили концерт для родственников

Общество

В Пензе осужденные устроили концерт для родственников
Печать
Max

В Пензе в исправительных колониях № 5 и 7 прошел «родительский день», в рамках которого более 20 осужденных встретились со своими родными и близкими.

«Они смогли в непринужденной обстановке пообщаться, обсудить насущные вопросы и оказать друг другу моральную поддержку», - отметили в региональном УФСИН России.

В Пензе осужденные устроили концерт для родственников

Для гостей устроили экскурсии, во время которых они ознакомились с условиями проживания заключенных и осмотрели их рабочие места.

Затем осужденные выступили перед посетителями с концертом, а напоследок все приняли участие в чаепитии.

В Пензе осужденные устроили концерт для родственников

«Родительский день» - важный элемент комплексной работы. Подобные встречи имеют большое значение для поддержания семейных связей, укрепления психологического состояния осужденных и способствуют процессу исправления», - заключили в управлении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
осужденный колония фсин
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!