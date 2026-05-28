В Пензе осужденные устроили концерт для родственников

В Пензе в исправительных колониях № 5 и 7 прошел «родительский день», в рамках которого более 20 осужденных встретились со своими родными и близкими.

«Они смогли в непринужденной обстановке пообщаться, обсудить насущные вопросы и оказать друг другу моральную поддержку», - отметили в региональном УФСИН России.

Для гостей устроили экскурсии, во время которых они ознакомились с условиями проживания заключенных и осмотрели их рабочие места.

Затем осужденные выступили перед посетителями с концертом, а напоследок все приняли участие в чаепитии.

«Родительский день» - важный элемент комплексной работы. Подобные встречи имеют большое значение для поддержания семейных связей, укрепления психологического состояния осужденных и способствуют процессу исправления», - заключили в управлении.