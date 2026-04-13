В Заречном завершают отопительный сезон

В Заречном со вторника, 14 апреля, завершается отопительный сезон. В этот день прекратят подачу тепла на предприятия, в организации, учреждения и жилые многоквартирные дома.
15 апреля будут отключать социальные объекты:
- учреждения департамента образования;
- учреждения комитета по физической культуре и спорту;
- санаторий «Заречье»;
- Зареченский технологический институт;
- перинатальный центр;
- больничный городок и поликлиники МСЧ № 59;
- комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН).
«Горячее водоснабжение на всех объектах города будет осуществляться из подающего трубопровода. Циркуляция теплоносителя сохранится только в многоквартирных жилых домах», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.
В Пензе отопительный сезон завершают с 13 апреля.