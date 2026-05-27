28 мая в Пензенской области станет еще прохладнее

28 мая в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут +4...+9 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +11...+16. Это на 1-2 градуса ниже, чем 27-го числа. К ночи на пятницу прогнозируется +3...+8.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Во время грозы порывы могут достигать 15-19 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе на погоду в Пензенской области окажет влияние циклонический вихрь, температурный режим останется пониженным.

В старину 28 мая подмечали: если в этот день тепло, то все лето будет теплым.