Опубликован график отключения света в Пензе 29 мая

В пятницу, 29 мая, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в районе Митрофановской церкви, в Маньчжурии, Согласии, а также на улице Маршала Крылова, в Первомайском переулке и 1-м проезде Свердлова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Березовский пер., 2-5; 1-й Березовский пер., 1, 2; 2-й Березовский пер., 3, 3Б, 5, 6, 8, 9-23 (нечетные); 3-й Березовский пер., 4, 6, 8;

- ул. Верхневишневая, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

- ул. Маршала Крылова, 15, 40-64 (четные);

- 1-й пр-д Свердлова, 28, 30, 32, 33-41, 43, 44;

- ул. Среднекутузовская, 16, 21, 23, 25, 28/7, 29-56, 58, 60, 62.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Авиационная, 1-11, 13, 15, 16, 17, 19-27, 29-45, 47;

- ул. Береговая, 1-10, 12, 14, 15, 17, 18;

- ул. Киевская, 1, 4, 6, 7, 9-14, 16-20, 22-24, 26;

- ул. Коробкова, 1-19, 21;

- ул. Лагерная, 1-9, 11-15, 17-19, 22-32;

- ул. Луговая, 48;

- 1-й Луговой пр-д, 2а;

- ул. Маяковского, 1-11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 21;

- ул. Мостовая, 8, 9, 13, 14, 15;

- ул. Пархоменко, 23-31 (нечетные);

- ул. Пензенская, 1-8, 11-17, 19;

- ул. Перекоп, 1а;

- ул. Ладожская, 124, 126, 128.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Маршала Крылова, 2–38;

- Первомайский пер., 5, 5Б, 7, 9/20, 11, 12, 14, 16;

- 1-й пр-д Свердлова, 15-18, 21-24, 26, 27, 29, 31; 2-й пр-д Свердлова, 20-24 (четные).

С 13:00 до 15:30:

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51; 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1, 1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48; 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13 (нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1-

10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12;

- 2-я Светлая ул., 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- СНТ Заря (Согласие), 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/6, 3/13;

- Согласие, дачи, 1-10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.