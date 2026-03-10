Олег Мельниченко поручил начать месячник по благоустройству

В Пензенской области начинается месячник по благоустройству - такое решение принял губернатор Олег Мельниченко. Он озвучил его на заседании правительства во вторник, 10 марта.

«Первоочередная задача - вывоз снега», - заявил глава региона.

Он попросил подчиненных привлечь к благоустройству коллективы предприятий и организаций - «поднять земляков на трудовой подвиг».

«Вклад в поддержание чистоты и порядка на родной земле должны вносить все пензенцы, с учетом своих сил и возможностей», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В 2025 году месячник по благоустройству стартовал в Пензенской области также 10 марта. В традиционной весенней уборке участвовали все муниципальные учреждения, сотрудники промышленных предприятий, торговых точек, организаций различных форм собственности.