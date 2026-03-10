Определена дата старта дачного сезона в Пензе

Дачный сезон - 2026 в Пензе должен стартовать 18 апреля. Проект соответствующего постановления главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

После утверждения документа управлению ЖКХ предстоит организовать транспортное обслуживание населения на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Предполагается, что автобусы будут ходить по следующему расписанию:

- с 18 апреля по 31 мая - 3 дня в неделю (среда, суббота, воскресенье);

- с 1 июня по 31 августа - 4 дня в неделю (среда, пятница, суббота, воскресенье);

- с 1 по 30 сентября - 3 дня в неделю (среда, суббота, воскресенье);

- с 1 октября до окончания сезона - 2 дня в неделю (суббота, воскресенье).

Всего, как и прежде, предусмотрено 19 направлений.

С Привокзальной площади (станция Пенза-I) будут отправляться автобусы № 32 (до СНТ «Росинка плюс»), № 32Б (до СНТ «Ромашка») и № 41к (до СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода поедут № 38 (до СНТ «Приеланский»), № 38а (до СНТ «Первомайское»), № 38Б (до СНТ «Приеланское-2»), № 41 (до СНТ «Ландыш»), № 48а (до СНТ «Малиновка») и № 59 (до СНТ «ЭРА»).

От Гидростроя до дач можно будет добраться на автобусах № 42 (до СТСН «Полет»), № 44 (до СНТ «Юбилейный»), № 46 (до СНТ «Родничок», СНТ «Незабудка»), № 48 (до СНТ «Малиновка») и № 56 (до СНТ «Родничок», СТ «Восход»).

От бывшего кинотеатра «Салют» поедут № 42м (до СНТ «Радуга»), № 45 (до СНТ «Лесная поляна», СНТ «Крутецкие сады»), № 49 (до СНТ «Аннушка-1»), № 49а (до СТ «Родник») и № 54 (до СНТ «Полянка»).

В 2025 году дачный сезон стартовал 19 апреля и продлился до 20 октября. За это время услугой воспользовались 6 274 человека, пензенцы совершили 261 674 поездки.