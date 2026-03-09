Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 10 марта

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 10 марта
Печать
Telegram

Во вторник, 10 марта, в Пензенской области ожидается снег и мороз, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 10-е число температура опустится до -12…-17 градусов, местами до -23. Ожидается небольшой снег.

Утром будет около -9, прогнозируются осадки.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, мокрый снег. Ветер задует с юга, скорость порывов составит 7-12 м/с.

Термометр покажет -2…+3 градуса, в некоторых районах - до -7.

Ранее стало известно, что на этой неделе в Пензенской области ожидается потепление. Осадки прекратятся, в дневное время воздух прогреется до +6 градусов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!