В 2026 году в Пензе не планируют капитально ремонтировать мосты
В 2026 году у администрации Пензы нет планов ремонтировать мосты в городе, сообщил замглавы администрации Ильдар Усманов во вторник, 10 марта, в прямом эфире во «ВКонтакте».

По его словам, ряд мостов находится в неудовлетворительном состоянии, но, чтобы привести их в порядок, требуется немало денежных средств. На сегодняшний момент их нет.

«Если срочные аварийные работы нужно будет проводить, их будем проводить», - обозначил чиновник планы на год.

Мосты в областном центре обследуют ежегодно. Цель - выяснить, что необходимо сделать в первоочередном порядке, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.

«Закажем [обследование] и посмотрим; на что будет возможность - реализуем в текущем году», - заключил Ильдар Усманов.

