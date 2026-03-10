11 марта в 4 микрорайонах Пензы отключат свет

В среду, 11 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заре, на Бугровке, в Ахунах и на Пензе-II.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- 2-й Счастливый Порядок 6, 8;

- ул. Барышникова, 3, 4, 5, 7, 9, 10;

- ул. Вигеля, уч.: 4, 6, 7, 8, з/у 13;

- ул. Застрожного, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18;

- ул. Киселевой, 1, 16;

- ул. Новоселов, уч.: 14, 583, 561, 593;

- ул. Райская, 45, 47, 49;

- СНТ Заря (Заря), уч.: 15, 58, 94, 95, 227, 258, 273, 307, 345, 476;

- ул. Счастливая, 44, уч. 50;

- 2-й Счастливый пр-д, 2, 14;

- ул. Усадебная, 25, 29, 37;

- ул. Юбилейная, уч.: 3, 4 ,6, 14, 15-16, 27, 36, 38, 41, 44, 57, 59, 220, 223, 228, 250, 253, 260, 263.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 3а, 3Б, 5-19 на ул. Лодочной и № 1-9 в Лодочном проезде, с 9:00 до 16:00 - № 64г, 143, 145, 145а, 149, 151, 151а, 151Б, 153, 153а, 153Б, 153в, з/у 153д, 155 на ул. Чаадаева.

С 10:00 до 12:00 свет отключат по адресам:

- ул. Владимира Квышко, 74;

- ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у 70;

- ул. Новоселов, уч.: 1336, 463, 560;

- СНТ Заря, уч.:394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466 ,468, 470, 471,475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Большая Бугровка, 112;

- ул. Гастелло, 108;

- ул. Кольцова, 2-8 (четные), 12;

- ул. Сурикова, 76-88 (четные), 91-101 (нечетные);

- ул. Челюскина, 71, 73, 75, 77-82, 84-90, 92, 94, з/у 82Б.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.