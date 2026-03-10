В Пензе вручили повестки в военкомат 22 новым гражданам России

Общество

В Пензе вручили повестки в военкомат 22 новым гражданам России
Печать
Telegram

В Пензе силовики провели совместный рейд для выявления бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

В Пензе вручили повестки в военкомат 22 новым гражданам России

«Мероприятие состояло из двух этапов: сначала проверки проходили на оптовом рынке, затем на автомагистралях в Октябрьском и Железнодорожном районах города», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

В Пензе вручили повестки в военкомат 22 новым гражданам России

Всего документы посмотрели у 97 человек. 22 новым гражданам России, не вставшим на воинский учет, вручили повестки для явки в военные комиссариаты.

В Пензе вручили повестки в военкомат 22 новым гражданам России

Также во время рейда было составлено 4 административных протокола за различные правонарушения.

Подобные мероприятия проводятся регулярно. В феврале силовики побывали в 4 ночных заведения (2 барах и 2 клубах) в центре города. 15 бывшим мигрантам, получившим российское гражданство и не посетившим военкомат, вручили повестки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
росгвардия мигрант иностранец
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!