В Пензе вручили повестки в военкомат 22 новым гражданам России

В Пензе силовики провели совместный рейд для выявления бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

«Мероприятие состояло из двух этапов: сначала проверки проходили на оптовом рынке, затем на автомагистралях в Октябрьском и Железнодорожном районах города», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Всего документы посмотрели у 97 человек. 22 новым гражданам России, не вставшим на воинский учет, вручили повестки для явки в военные комиссариаты.

Также во время рейда было составлено 4 административных протокола за различные правонарушения.

Подобные мероприятия проводятся регулярно. В феврале силовики побывали в 4 ночных заведения (2 барах и 2 клубах) в центре города. 15 бывшим мигрантам, получившим российское гражданство и не посетившим военкомат, вручили повестки.