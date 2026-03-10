Чиновник объяснил, почему в Пензе асфальт сходит вслед за снегом

Общество

Чиновник объяснил, почему в Пензе асфальт сходит вслед за снегом
Асфальт в Пензе разрушается из-за климатической зоны, в которой находится город. Об этом заявил замглавы администрации Ильдар Усманов во вторник, 10 марта, отвечая в прямом эфире во «ВКонтакте» на вопрос, почему в других странах не ремонтируют одни и те же дороги каждый год.

Он напомнил, что прошедшей зимой в Пензе неоднократно фиксировались большие перепады температур - с минусовых на плюсовые и обратно.

«Вода забивает все неплотности, поры, трещинки. И когда начинает подмораживать, лед, расширяясь, разрушает асфальтобетон. Поэтому к весне у нас большое количество ям», - пояснил Ильдар Усманов.

Когда проводится ремонт покрытия, верхний слой укладывается на старый. «Если трещина была в дорожной одежде, она отразится», - добавил чиновник.

В таких случаях, по его словам, в дальнейшем необходимо рассматривать вариант капитального ремонта дороги.

