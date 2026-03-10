Паводок: в регионе готовятся к командно-штабным учениям

11 и 12 марта в Пензенской области пройдут плановые командно-штабные учения, одной из целей которых станет отработка мер по обеспечению безаварийного прохождения паводка.

В тренировке примут участие сотрудники органов управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Они должны наладить межведомственное взаимодействие при возникновении ЧС.

«Кроме того, будут отработаны действия по оказанию помощи гражданам в связи с нарушением условий их жизнедеятельности и утратой ими имущества первой необходимости», - пояснили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Как правило, в Пензенской области паводок приходится на вторую половину марта - первую половину апреля. Каким он окажется, с точностью сказать нельзя.

В министерстве ранее отметили, что в этом году на ситуацию будут влиять два противоречащих друг другу фактора: очень большой снежный покров, запасы воды в котором превышают норму, и незначительное промерзание почвы, хорошо впитывающей влагу.

В Приволжском УГМС 9 марта уточнили, что жителей Пензенской области ждет стремительное потепление: на этой рабочей неделе юго-западные потоки начнут поставлять в регион теплый и сухой воздух.