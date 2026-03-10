В Пензенской области расширили формат услуг социальных нянь

Получить услуги социальных нянь стало возможно можно не только на дому, но и в пензенских соцучреждениях. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Оборудованные для досуга детей младше 3 лет помещения открылись в дневном отделении областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов и в его кузнецком филиале.

В обязанности присматривающих за детьми женщин входят прогулка, проведение гигиенических и режимных процедур (умывание, кормление, подготовка ко сну), организация игр дома и на свежем воздухе и, при необходимости, помощь в приеме лекарств.

Присмотр социальной няни рассчитан максимум на 4 часа. Для малышей в возрасте 1-5 лет предусмотрены мини-группы по 5 человек, за младенцами до 1 года ухаживают индивидуально.

«Мы начали работу в июле прошлого года, на патронаже 86 социальных нянь находятся 324 малыша», - отметил министр труда Пензенской области Алексей Качан.

Заявки на получение услуги принимает ресурсный центр соцобслуживания населения по телефонам 8 (8412) 20-08-08 и 8 (800) 234-49-73.