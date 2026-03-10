В Пензе запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей

В Пензе запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей
В областном управлении Роспотребнадзора запустили горячую линию, приуроченную ко Всемирному дню прав потребителей. Она будет работать до 20 марта.

«Специалисты окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений тем, кто столкнулся с нарушением своих прав, а также напомнят о портале Государственной информационной системы защиты прав потребителей», - пояснили в управлении.

Обратиться на горячую линию можно по телефону (8412) 66-09-48.

Звонки принимаются с 10:00 до 17:00, по пятницам - с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

«Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней, на русском и английском языках», - напомнили в Роспотребнадзоре.

