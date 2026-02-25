Вакцины от рака планируют включить в программу ОМС

Вакцинацию от намечено включить в перечень услуг, оказываемых по полисам ОМС. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 25 февраля.

«Зарегистрировали наши ученые вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи», - цитируют политика «Известия».

Конкретные сроки внесения корректировок в программу ОМС Мишустин не назвал. Однако уточнил, что промышленный выпуск отечественных вакцин может быть начат в 2027 году.

В Пензенской области, по данным регионального минздрава, в 2025 году при диспансеризации выявили 811 новых случаев злокачественных новообразований.

В начале 2026-го выяснилось, что пациентам онкодиспансера не хватает необходимых для химиотерапии лекарств. Ситуацией заинтересовались прокуратура и областное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января стало известно о поступлении в диспансер большей части лекарств.

17 февраля стало известно о выделении региональному минздраву на совершенствование системы оказания медицинской помощи онкобольным 5 890 800 рублей - по столько ведомство будет получать ежегодно с 2026-го по 2028-й.