В Пензе с начала года отремонтировали около 800 кв. м дорог

С начала 2026 года в Пензе отремонтировали около 800 кв. м дорог. Об этом городская администрация сообщила в среду, 25 февраля.

Работы ведутся с применением литого асфальта, который можно использовать даже при минусовых температурах. Речь идет о мелкоямочном ремонте.

Дефекты устранены на улицах Собинова, Бородина, 8 Марта, Суворова, Чехова, Кирова, Лермонтова, Советской, Володарского, Кустанайской, Баталина, Клары Цеткин, Долгорукова, Измайлова, Окружной, Зеленодольской, Кривозерье, Краснова, Богданова, Ново-Тамбовской.

Также приведены в порядок проспекты Победы, Строителей и 6-й проезд Пестеля.

25 февраля работы велись на улицах Свердлова и Урицкого, Сурском и Свердловском мостах, уточнили в администрации Пензы.