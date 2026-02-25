В России стали реже подделывать деньги

В России за 2025 год количество фальшивых купюр сократилось на 20% - до 6 565 штук, сообщил Центральный банк.

«На 1 миллион банкнот в обращении приходилась всего 1 фальшивка», - уточнили в Центробанке.

Чаще всего подделывали купюры номиналом 5 000 рублей (4 057 штук) и 1 000 рублей (2 005). Фальшивок номиналом 2 000 рублей выявили 209, 200 рублей - 4.

Подделывают и металлические деньги. За год обнаружили 75 ненастоящих монет по 10 рублей, 34 - по 5 рублей и 1 номиналом 2 рубля.

«Число поддельных банкнот иностранных государств, наоборот, выросло на 44%. Всего было обнаружено 2 703 такие подделки», - добавили в Центробанке. Большинство среди них составили фальшивые доллары США (2 650). Также были выявлены 40 поддельных банкнот евро, 12 китайских юаней и 1 узбекский сум.