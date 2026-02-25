Рухнула крыша: в детсаду Пензы ограничили доступ к опасной веранде

Как показали проверки, организованные прокуратурой, в Пензенской области вовремя не очищали от снега подъездные пути и пешеходные дорожки к образовательным учреждениям. Кроме того, дороги по маршрутам школьных автобусов в необходимый срок не обрабатывали реагентами.

Такие нарушения зафиксировали в Белинском, Вадинском, Земетчинском, Камешкирском, Лунинском, Тамалинском, Мокшанском, Спасском, Шемышейском районах, Заречном и других муниципалитетах.

Практически повсеместно сотрудники надзорного ведомства выявили огромные снежные навалы, сосульки и наледь на крышах соцобъектов, представляющие опасность для жизни и здоровья детей, их родителей и персонала.

«Так, прокурорского вмешательства потребовало бездействие администрации детского сада, расположенного в Пензенском районе, и несвоевременная уборка крыш построек дошкольного учреждения от сосулек и наледи на наружных лестницах и детских площадках», - сообщили в областной прокуратуре.

Аналогичные нарушения нашли еще в 11 детских садах. Заведующим учреждений внесли представления.

В Пачелме на кровле здания филиала «Солнышко» детсада «Росток» скопился снег, его слой на момент прокурорской проверки превысил 10 см. Администрация не планировала очищать крышу.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности. Штраф составил 30 000 рублей.

«Для обеспечения безопасности детей прокурор внес заведующей дошкольного образовательного учреждения представление, по результатам рассмотрения которого проведены зимние уборочные работы», - добавили в надзорном ведомстве.

В Пензе представление внесли заведующей детсадом, на территории которого в феврале под тяжестью снега рухнула крыша веранды. Горожане запечатлели последствия ЧП. По их словам, все случилось в саду № 21 на улице 8 Марта.

Сейчас, благодаря прокурорскому вмешательству, доступ к веранде ограничили. Территорию учреждения очищают от снега, специалисты ремонтируют конструктивные элементы.

«Проверочные мероприятия в данной сфере продолжаются, устранение нарушений контролируется прокурорами», - рассказали в надзорном ведомстве.

Фото 1 - областной прокуратуры.