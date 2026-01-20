У 811 жителей Пензенской области выявили злокачественные опухоли

В региональном минздраве подвели итоги диспансеризации взрослого населения в 2025 году. Обследование прошли более 500 тысяч пензенцев.

На осмотрах впервые выявили 811 случаев злокачественных новообразований, более 9 000 - болезней системы кровообращения, почти 2 300 - сахарного диабета, более 1 500 - заболеваний органов пищеварения, 987 - органов дыхания.

«Наша первостепенная задача - обращать особое внимание на выявление злокачественных образований, поэтому онкоскрининг лежит в основе всей диспансеризации. Результаты скрининга наглядно демонстрируют эффективность регулярных медицинских осмотров независимо от того, жалуется пациент на что-то или нет», - подчеркнула главный специалист по медицинской профилактике Ирина Пузракова.

По ее словам, ранняя диагностика в разы повышает шансы на успех лечения, поэтому не стоит пренебрегать возможностью бесплатно пройти комплексное обследование. Людям в возрасте 18-39 лет оно требуется 1 раз в 3 года, начиная с 40 - ежегодно.

Диспансеризация включена в перечень услуг, предоставляемых по полису ОМС. Осмотры проходят в поликлиниках по месту прикрепления или работы либо учебы.