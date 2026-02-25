Отключения света в Пензе 26 февраля: список адресов

В четверг, 26 февраля, в Пензе в части домов в Терновке, Маньчжурии, микрорайоне Автодром Вираж, поселке Монтажном, Заводском районе, Цыганском Поселке, на Шуисте и улице Карпинского отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Коллективная, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47а; ул. Проезжая, 47-68, 70, 72, 74, 76, 76а, 78а, 80; ул. Светлая, 8, 10, 10а; пр-д Узенький, 7Б.

С 8:30 до 12:00:

- 2-й Военный Городок, 26, 28, 33, 116; пр-д Ермака, 2, 2а, 4, 6, 10; ул. Ермака, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 2е, 3, 4, 4а, 4Б, 5-21.

С 8:30 до 16:30:

- Донецкий тупик, 1, 3, 4, 6; ул. Ивановская, 21-39 (нечетные), 40-53, 55-66, 68-80 (четные); Ивановский тупик, 2, 6, 7а, 7Б, стр. 9, 10, 11, 13, 14; ул. Колышлейская, 37-51, 53; 3-й пр-д Терновского, 2-10, 12;

- ул. Воровского, 20; ул. Воровского/Леонова, 24/8; ул. Фрунзе, 15.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Карпинского, 1, 1а, 3, 5, 7, 15, 15а.

С 10:00 до 12:00:

- 2-й Придорожный пр-д, 14, 14а; ул. Серпуховская, 15Б, 15в, 37, 39-43, 43Б, 45-60, 62-64, 64а; ул. Щербакова, 40а, 40Б, 42, 44, 46-59, 61, 63, 63а, 65.

С 13:00 до 15:00:

- 2-й пр-д Д. Бедного, 21; ул. Д. Бедного, 20а; ул. Казанская; ул. Ново-Казанская; ул. Перовской, 2, 2а, 2Б; ул. Рязанская, 13, 15;

- Арбеково-5, 2-я очередь, стр. 29, 61, 67, 71, 73, 75, 80, 97, 100, 103, 105, 108, 112, 113, 117, 130, 139, 140, 153, 157, 163, 178, 192, 197, 199, 206, 215, 221, 222, 224, 230, 261; ул. Большая Арбековская, 16, 18, 24, 26, 38, стр. 82, стр. 85; ул. Виражная, 6, 13, 15, 19, 21, 24/15, 25, 27, к/н 313, з/у 8; Кленовый пер., 3-6, 8-11; Кленовый бульвар, 1а, 1Б, 2а, 2Б, 5-9 (нечетные), 12, 18-36 (четные), 42, уч. 193, стр. 194; ул. Радужная, 5, 7, 9а, 11, 21, 23, 23а, 25, 25а, стр. 27, 31, 31а, 33, 38, 40, стр. 42, 44, стр. 741, з/у 20; пр-д Радужный, 3-14, 17, 17а; ул. Рябиновая, 3, 5, 9, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, стр. 160, з/у 14а; Рябиновый пер., 1, 2, 2а, 4, 8-11; пр-д Рябиновый, 3, 8, 11, 12, 14, 16-21, 23, 28, стр. 146; ул. Сиреневая/ул. Радужная, 28/3; ул. Сиреневая, 3а, 8, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 20, 20а, 24, 26, 29, 30, 30а, 31, 32, 34, 40, 42, 44, стр. 45, 46, 52, 52а, стр. 90, стр. 91, стр. 214, стр. 220.