Общество

Пензенские пенсионерки связали носки бойцам СВО
Волонтерский отряд граждан пожилого возраста «Серебряные нити», созданный при комплексном центре социального обслуживания Ленинского района Пензы, отправил участникам СВО подарки ко Дню защитника Отечества.

Пенсионерки написали бойцам поздравления и вложили их в посылки с конфетами, печеньем и собственноручно связанными носками, сообщили в городской администрации.

Участницы добровольческого отряда в течение года плетут нашлемники и маскировочные костюмы «Леший» и «Кикимора» для военнослужащих, зимой солят для них сало и собирают гуманитарную помощь - продукты и вещи.

Так, в начале февраля пенсионерки подготовили для отправки в зону СВО 7 маскировочных костюмов для снайперов.

Ранее члены добровольческого движения «Серебряные волонтеры», которое действует на базе городского центра срочной социальной помощи, связали носки, сшили мягкие подушки и изготовили окопные свечи для участников СВО.

