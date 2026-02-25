Перечислены внешние признаки проблем с щитовидной железой

По лицу человека можно определить, есть ли у него проблемы с щитовидной железой, сообщила эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале.

Так, должен насторожить бледновато-желтушный цвет лица. Это может быть признаком дефицита гормонов щитовидной железы, или гипотиреоза.

«Цвет именно такой, потому что нарушается превращение каротина в витамин А и пигмент откладывается в коже», - пояснила врач.

Нездоровый румянец на лице и сильный блеск глаз сигнализируют о гипертиреозе. По словам врача, в этом случае гормонов слишком много. Метаболизм и кровоток ускоряются, что вызывает приток крови в лицу.

На проблемы с щитовидкой указывают также выпадение внешних краев бровей, поредение ресниц и отечность лица (тотальная или в некоторых местах, например под глазами). Эндокринолог предупредила, что все это признаки гипотиреоза.

Фото pxhere.com.