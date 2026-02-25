Список профессий для альтернативной службы намерены расширить

Общество

Список профессий для альтернативной службы намерены расширить
Печать
Telegram

Список профессий, по которым можно пройти альтернативную гражданскую службу, может измениться в 2026 году. Проект приказа Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В новый перечень вошли 363 профессии и 1 927 организаций (по действующим нормам - 266 и 1 798 соответственно). Также расширен список предприятий и учреждений для представителей малочисленных народов - с учетом их традиционных устоев.

Корректировка проведена в соответствии с новым общероссийским классификатором профессий, пояснили в Минтруде. В госстандарте появилось около 1,7 тысячи позиций, часть из которых вошла в перечень для альтернативной службы.

Большинство из них прежде числились в целом по группам, сейчас произошла детализация по профилям. В частности, стало больше врачебных специализаций: добавились позиции «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог» и др.

Снйчас документ проходит стадию общественного обсуждения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
минтруд профессия служба
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!