Список профессий для альтернативной службы намерены расширить

Список профессий, по которым можно пройти альтернативную гражданскую службу, может измениться в 2026 году. Проект приказа Минтруда опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В новый перечень вошли 363 профессии и 1 927 организаций (по действующим нормам - 266 и 1 798 соответственно). Также расширен список предприятий и учреждений для представителей малочисленных народов - с учетом их традиционных устоев.

Корректировка проведена в соответствии с новым общероссийским классификатором профессий, пояснили в Минтруде. В госстандарте появилось около 1,7 тысячи позиций, часть из которых вошла в перечень для альтернативной службы.

Большинство из них прежде числились в целом по группам, сейчас произошла детализация по профилям. В частности, стало больше врачебных специализаций: добавились позиции «травматолог-ортопед», «невролог», «офтальмолог» и др.

Снйчас документ проходит стадию общественного обсуждения.