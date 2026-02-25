В Пензе 6 педагогов борются за звание учителя года - 2026

В Пензе начался ежегодный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2026». Об этом сообщили в городской администрации.
За почетное звание борются 6 человек:
- Елена Рассадина (начальные классы, школа № 32);
- Татьяна Пузанова (английский язык, гимназия № 53);
- Сергей Адамский (информатика, лицей № 2);
- Юлия Золкина (физика, лицей № 55);
- Анна Божьева (русский язык, лицей № 29);
- Жанна Буряченко (начальные классы, школа № 79).
Педагоги уже представили на суд жюри «Медиавизитку» и «Просветительское мероприятие», прошли «Педагогическое интервью».
Далее им нужно будет выполнить задания «Урок», «Воспитательное событие» и «Мастер-класс».
Победителя выберут 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в школе развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина.