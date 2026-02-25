В Пензе 6 педагогов борются за звание учителя года - 2026

Общество

В Пензе 6 педагогов борются за звание учителя года - 2026
В Пензе начался ежегодный конкурс профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2026». Об этом сообщили в городской администрации.

За почетное звание борются 6 человек:

- Елена Рассадина (начальные классы, школа № 32);

- Татьяна Пузанова (английский язык, гимназия № 53);

- Сергей Адамский (информатика, лицей № 2);

- Юлия Золкина (физика, лицей № 55);

- Анна Божьева (русский язык, лицей № 29);

- Жанна Буряченко (начальные классы, школа № 79).

Педагоги уже представили на суд жюри «Медиавизитку» и «Просветительское мероприятие», прошли «Педагогическое интервью».

Далее им нужно будет выполнить задания «Урок», «Воспитательное событие» и «Мастер-класс».

Победителя выберут 5 марта. Торжественная церемония награждения состоится в школе развития детского творчества имени Ю. Е. Яничкина.

