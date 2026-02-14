Установлен маршрут, соединяющий Окружную и Западную Поляну

Установлен маршрут, соединяющий Окружную и Западную Поляну
В Пензе установили маршрут № 35 (ул. Воронова - ул. Ленинградская). Соответствующее постановление областного правительства подписано 12 февраля.

В нем говорится, что маршрут планируется утвердить в 2026 году.

Микроавтобусы с номером 35 пензенцы впервые увидели в марте прошлого года. Указывалось, что они работают в тестовом режиме.

Это подвозящий маршрут с короткой схемой, на который запустили всего 2 машины. Они следуют с улицы Воронова по Вишневой, Кижеватова, Окружной, Попова, Ленинградской и Мира. Стоимость проезда - 10 рублей.

В январе сообщалось, что маршрут № 35 все еще работает в тестовом режиме.

