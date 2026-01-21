Маршрут № 35 в Пензе до сих пор работает в тестовом режиме

Некоторые пензенцы продолжают жаловаться на работу маршрута № 35 - микроавтобусы по нему курсируют между Окружной и Западной Поляной.

По мнению одной из подписчиц телеграм-канала PenzaInform, машины ходят слишком редко, поэтому пользоваться ими неудобно.

«У них есть расписание. До 11 ч. они ходят каждые 30 мин, потом на обед уходит 1 маршрутка. Поэтому интервал 1 ч. После 16 ч. начинают ездить 2 машины и интервал движения 30 мин. Если знать расписание, то проблем нет. Езжу каждый день, не могу пожаловаться. Внутри каждой машины есть расписание движения. Сфотографируйте, и будет вам счастье», - посоветовала другая подписчица.

Один из пользователей предложил добавить еще одну машину, чтобы в обеденное время на линии оставалось два микроавтобуса.

Представитель регионального минстроя ответил ему так: «Маршрут № 35 работает в тестовом режиме и является подвозящим. Маршрутная сеть города постоянно изменяется и перестраивается под потребности населения. Ваше мнение зафиксировано и будет учтено при дальнейшей работе».

Тестовый режим длится уже почти год - с марта 2025-го. Схема короткая: микроавтобусы следуют с улицы Воронова по Вишневой, Кижеватова, Окружной, Попова, Ленинградской и Мира. Стоимость проезда - 10 рублей.

