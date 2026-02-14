В Арбекове и Заводском районе сделают новые пешеходные переходы

В Арбекове и Заводском районе сделают новые пешеходные переходы
В Пензе планируют обустроить новые пешеходные переходы в Арбекове и Заводском районе.

Как сообщили в администрации города, зебры появятся вблизи дома № 3 на улице Шмидта (рядом с Комсомольским парком), а также на проспекте Строителей - на участке от дома № 64 на улице Лядова до Бутузова.

Работы намерены провести весной, при наступлении благоприятной погоды.

В областном центре в 2025 году произошло 253 ДТП с участием пешеходов, в них погибло 19 человек, получили травмы 240, следует из отчета заместителя начальника полиции УМВД России по г. Пензе Андрея Кузьмина, представленном в гордуме.

По вине пешеходов случилось 33 ДТП. Основными причинами таких происшествий стали переход в неположенном месте и игнорирование сигналов светофоров.

