В Пензе перекрыли съезд с улицы Измайлова на Автономную

В субботу, 14 февраля, в Пензе закрыли движение транспорта на съезде с улицы Измайлова на улицу Автономную, предупредили в управлении ЖКХ города.

Запрет ввели после обнаружения утечки на сетях. Как долго он будет действовать, не сообщается.

Водителей попросили учитывать эту информацию при построении маршрута.

Ранее стало известно, что на участке улицы Новый Кавказ полностью перекрыли движение в районе дома № 8. Причина - авария на тепломагистрали.

Планируется, что дорога будет недоступна до 18 февраля.