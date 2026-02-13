В 2026 году получат квартиры 188 детей-сирот

В 2026 году получат квартиры 188 детей-сирот
В 2026 году в Пензенской области планируют обеспечить квартирами 188 детей-сирот, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На эти цели в бюджете предусмотрено около 550 млн рублей.

«Численность детей-сирот, обладающих правом на жилье, в регионе сократилась на 60%. Для сохранения взятых темпов при поддержке областной прокуратуры законодательно ввели возможность приобретать квартиры площадью до 50 кв. м. До этого верхний предел составлял 40 «квадратов», - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Олег Мельниченко добавил, что поручил также продолжать ремонт освободившихся жилых помещений, которые можно предоставить детям-сиротам.

В 2025 году было передано 347 квартир (329 - приобретенных) и осуществлено 3 выплаты для их покупки или погашения кредита. Очереди на жилье для сирот нет.

