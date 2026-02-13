14 февраля в Пензенской области будет до +3 градусов

В субботу, 14 февраля, в Пензенской области будет облачно, пройдет небольшой мокрый снег и дождь, в том числе ледяной, сообщили в Приволжском УГМС.

В отдельных районах прогнозируется гололед (наслоение льда на земле, деревьях, автомобилях и других предметах, образовавшееся после замерзания капель дождя, мороси), гололедица (слой льда на поверхности земли, который появляется вследствие замерзания воды или талого снега).

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу уличные термометры покажут 0...-5 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, в том числе мокрый.

Днем ртутные столбики поднимутся до -2...+3.

В следующую ночь, на воскресенье, в прогнозе снова 0...-5 градусов, небольшой, местами умеренный мокрый снег, ледяной дождь, дождь.

В народном календаре 14 февраля Трифон Мышегон. В старину подмечали: каков Трифон - таковы будут и оставшиеся дни месяца.

Ранее метеорологи сообщили, что жителей Пензенской области ждут очередные погодные испытания: сначала оттепель, потом сильный снег.