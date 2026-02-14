В Пензе снова ищут перевозчика на маршрут № 99

Спустя почти год с момента исчезновения с улиц Пензы маршрута № 99 горожане продолжают требовать его возвращения.

«99-й убрали, а система дублирующих маршрутов, реализованная профильным ведомством, не работает должным образом. Вследствие этого количество личных авто на дороге многократно увеличивается, пробки в часы пик усугубляются. Как вытекающее, в пробках стоит и единственный транспорт - 93-й. Качество жизни жителей района резко ухудшено. Они оказались лишены возможности нормально добраться домой, на работу, учебу, в больницы», - пожаловался пензенец под постом в TG-канале главы города Олега Денисова.

Он попросил чиновников решить проблему и вернуть маршрут № 99.

На обращение ответил представитель областного минстроя.

«В январе и ноябре 2025 года ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» были проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок по данному маршруту, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. В настоящее время Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области объявлен очередной открытый конкурс по данному муниципальному маршруту», - сообщил он.

В минстрое заверили, что прорабатывают вопрос улучшения транспортного обслуживания микрорайонов Ахуны и Арбеково.

Маршрут № 99 соединял Арбековскую Заставу и Засурье, пролегал через Ахуны. С 26 февраля 2025 года он прекратил работу. Предпринимательница, занимавшаяся перевозками по нерегулируемому тарифу, подала заявление о прекращении ранее выданного свидетельства.

На маршрут стали искать другого перевозчика, объявляли открытые конкурсы, однако заявок не поступало.

Теперь в Ахуны ходит только один маршрут - № 93. Пензенцы жалуются на нарушение графика движения и переполненные салоны.