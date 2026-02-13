В Пензе ряду жителей будут бесплатно выдавать месячный запас продуктов

В Пензе некоторым категориям граждан собираются выдавать сертификаты на бесплатные продукты питания. Соответствующее постановление администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Обеспечивать продуктами хотят:

- беременных женщин со сроком более 28 недель, состоящих на учете в медучреждениях, входящих в состав малоимущей семьи либо являющихся малоимущими одиноко проживающими;

- беременных с тремя и более детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его очного обучения (размер среднедушевого дохода семьи не имеет значения);

- женщин, кормящих грудью (с момента рождения ребенка до достижения им 4 месяцев), если они входят в состав малоимущей семьи;

- женщин, кормящих грудью, имеющих трех и более детей и старшему еще не исполнилось 18 лет или 23 года в случае его обучения по очной форме (размер среднедушевого дохода семьи не имеет значения).

Этим пензячкам бесплатно положены 18 коробок молока (200 мл/205,4 г), а также 12 пачек творога (100 г).

«Обеспечение продуктами питания осуществляется 2 раза за текущий месяц: половина месячной нормы продуктов питания выдается с 3-го по 15-е число каждого месяца; половина месячной нормы продуктов питания выдается с 16-го по последнее число каждого месяца», - говорится в документе.

Сертификаты будет оформлять Социальное управление Пензы. Их планируют предоставлять в электронной форме, в виде QR-кода, но с возможностью печати на бумажном носителе. QR-код потребуется предъявить в пункте выдачи продуктов питания.

Документ вступит в силу с 1 апреля 2026 года.