Перечислены фото, которые нельзя хранить в телефоне
Россиянам посоветовали расстаться с привычкой на всякий случай хранить в телефоне фото своих документов и банковских карт.

Любой смартфон может стать мишенью для злоумышленников, вредоносных программ, и такие снимки легко попадут в руки посторонним, пояснила в беседе с изданием «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Добыв данные паспорта и СНИЛС, мошенники легко получат доступ в личный кабинет на сайте госуслуг, а фото карт помогут им авторизоваться на различных платных сервисах или в приложениях.

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», - посоветовала эксперт.

Небезопасно и отправлять документы по электронной почте или через мессенджеры. Хаккеры могут взломать аккаунты в соцсетях или ящик и получить доступ к копиям (снимкам) документов.

«В целях обеспечения безопасности данных рекомендуется удалять отправленные копии документов и не хранить их на облачных сервисах», - подчеркнула эксперт.

