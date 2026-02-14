15 февраля в Пензенской области ожидается гололед

15 февраля в Пензенской области ожидается гололед
В воскресенье, 15 февраля, в Пензенской области может потеплеть до +3 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 15-е число местами ожидается мокрый снег, ледяной дождь. Термометр покажет 0…-5 градусов.

Утром прогнозируются осадки и температура около нуля.

Днем будет облачно. Синоптики обещают небольшой мокрый снег, дождь. Ветер задует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Местами ожидается гололед.

Температура воздуха составит -2…+3 градуса.

Оттепель в регион принес западный вихрь. Однако уже на предстоящей неделе его влияние ослабнет и температура понизится.

