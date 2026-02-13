Пензенских охранников научили стрелять по БПЛА

Пензенских охранников научили стрелять по БПЛА
Спецназ Росгвардии на ведомственном полигоне провел с сотрудниками охранных структур практические занятия по противодействию БПЛА.

Способы обнаружения и поражения беспилотников с помощью автоматического оружия отрабатывались в условиях, приближенных к реальным.

В обучении приняли участие работники ФГУП «Охрана» Росгвардии и представители ЧОПов.

«Современные угрозы требуют от сотрудников охранной отрасли новых практических навыков. Работа по воздушным целям - это отдельная специфика, где важны скорость реакции, точность и слаженность действий. Наша задача - дать специалистам понятные алгоритмы и реальный практический опыт», - пояснил замначальника областного управления Росгвардии Николай Рукавишников.

Охранникам рассказали об особенностях выбора точки прицеливания и стрельбы по быстро движущимся объектам.

«Отдельное внимание уделили тактическим приемам противодействия дронам различных типов и действиям групп прикрытия», - сообщили в Росгвардии.

