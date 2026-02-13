Сертификат на бесплатные продукты: список документов для оформления

В Пензе заявление на получение бесплатных продуктов питания можно будет подать в трех местах: социальном управлении города (ул. Куйбышева, 14а), семейных МФЦ на ул. ИТР, 1Б, и ул. Клары Цеткин, 39.

Ранее сообщалось, что сертификаты на бесплатные продукты (молоко и творог) хотят выдавать беременным и кормящим женщинам из малоимущих семей, многодетным матерям. Соответствующее постановление администрации города сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Для получения сертификата беременная или малоимущая женщина должна предъявить:

- справку о состоянии на учете по беременности со сроком беременности более 28 недель из медицинского учреждения города Пензы;

- сведения, подтверждающие родство членов семьи;

- копии документов (сведения) о доходах, получаемых каждым членом семьи (одиноко проживающим гражданином), за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления;

- документ (сведения), подтверждающий регистрацию по месту жительства либо месту пребывания в Пензе.

Многодетная мать к заявлению должна приложить:

- справку о постановке на учет по беременности со сроком беременности более 28 недель из медицинского учреждения Пензы;

- удостоверение многодетной семьи;

- справку из организации, осуществляющей образовательную деятельность, об обучении ребенка старше 18 лет и не достигшего возраста 23 лет по очной форме обучения;

- документ (сведения), подтверждающий регистрацию по месту жительства либо месту пребывания в Пензе.

Кормящая мать:

- справку из медучреждения Пензы о том, что вскармливает ребенка грудным молоком;

- сведения, подтверждающие родство членов семьи;

- копии документов (сведения) о доходах, получаемых каждым членом семьи, за три последних календарных месяца, предшествующих трем календарным месяцам перед месяцем рождения ребенка;

- документ (сведения), подтверждающие регистрацию по месту жительства либо месту пребывания в Пензе.

Во всех случаях для получения сертификата нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней. Выдавать продукты будет МАУ «Детское и лечебное питание» по адресу, указанному заявителем.