Главы 3 ведомств проведут прием по вопросам лекарственного обеспечения

В понедельник, 9 февраля, в прокуратуре Пензенской области состоится прием граждан по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

Его проведут прокурор Дмитрий Горшков, глава регионального управления СКР Владимир Игнатенков и министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

Посетителей ждут с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Пенза, ул. Богданова, 7.

«Предварительная запись на прием осуществляется до 6 февраля с 9:00 до 17:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по телефону 8 (8412) 36-80-00», - уточнили в областной прокуратуре.

При обращении на личный прием нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

В начале января в Сети появилось множество жалоб жителей региона на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств.

«Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах, сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также областное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января стало известно о поступлении в диспансер большей части лекарств, нужных для лечения больных раком. Вячеслав Космачев заверил, что в ближайшие несколько дней положение с обеспечением «нивелируется».

29 января губернатор Олег Мельниченко на внеочередном заседании правительства назвал ситуацию вопиющей и объявил о применении дисциплинарного взыскания к министру здравоохранения.