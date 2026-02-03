Не тот QR-код: мошенники обманывают россиян с помощью квитанций

В России участились случаи мошенничества с поддельными квитанциями на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Когда пользователь сканирует QR-код, злоумышленники получают доступ к его персональным данным. На устройство может загрузиться шпионская программа.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно проверять правильность реквизитов на каждой квитанции. Они должны совпадать с указанными на предыдущих платежках.

В случае сомнения следует обращаться в управляющую компанию, сообщили в Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Информация об актуальных счетах содержится в онлайн-сервисах ЖКХ или в банковских приложениях.