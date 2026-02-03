В Пензе крыши остановочных павильонов очистили от снега

В Пензе крыши остановочных павильонов очистили от снега
В Пензе коммунальщики очищают крыши остановочных павильонов от снега и наледи. Работы уже выполнены на улицах Коннозаводской, Аустрина, Октябрьской, Измайлова и других.

«Данные мероприятия направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, опасных для жизнедеятельности человека», - пояснили в «Пензавтодоре».

За ночь с 2 на 3 февраля работники предприятия вывезли с улиц города 5 715 кубометров снега, уточнили в мэрии.

На ул. Новый Кавказ, Пушкина, Бакунина, Чехова, площади Маршала Жукова, Привокзальной площади, путепроводе в районе улицы 8 Марта убрали навалы.

Сотрудники «Пензавтодора» также очищают от снега лестницы, подходы к пешеходным переходам, общественные пространства и др.

