В Пензенской области начал расти уровень заболеваемости гриппом

В Пензенской области понизился уровень заболеваемости ОРВИ: с 26 января по 1 февраля выявили 2 373 новых случая, что на 3,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей (2 460).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших на 5-й неделе составил 47,4%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В то же время заболеваемость гриппом увеличилась. По официальным данным, у 82 жителей области подтвердился грипп А (против 62 в прошлом отчетном периоде).

Непосредственно в Пензе за минувшую неделю зарегистрировали 1 264 случая ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировался 1 181 - показатель повысился на 7%.

В конце января первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева предупредила, что в феврале ожидается вторая волна гриппа. Первую в регионе зарегистрировали перед Новым годом.

