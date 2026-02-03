В Шемышейке освятили колокола для звонницы строящегося храма

В Шемышейке освятили колокола для звонницы строящегося храма
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим освятил в Шемышейке 3 колокола для звонницы строящегося храма в честь святителя и чудотворца Николая. Чин был совершен в понедельник, 2 февраля.

Средства на изготовление колоколов собирала мать погибшего участника СВО. Имя ее сына увековечено на одном из них.

Другой колокол отлит в память о муже женщины - ветеране Афганской войны.

«Третий был передан колокололитейным заводом в дар для учебной звонницы Никольского храма», - сообщили в Пензенской епархии.

В октябре 2025 для храма был освящен главный колокол звонницы (благовестный). Инициатива его установки также принадлежала матери одного из погибших на СВО бойцов.

