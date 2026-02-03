В Пензе мешающие уборке снега машины будет забирать эвакуатор

В Пензе проходит антикоррупционную экспертизу проект постановления главы города об утверждении порядка перемещения машин, мешающих уборке и вывозу снега или ликвидации коммунальных аварий. Их будут переставлять в зону видимости от исходного места.

Согласно документу, организация, выполняющая работы (за исключением неотложных), должна заблаговременно сообщить в УЖКХ адрес, дату, время их начала и окончания, чтобы автомобилистов предупредили о необходимости убрать машины с конкретного участка.

Впоследствии при обнаружении транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД, организация может вызвать представителя ГАИ для составления протокола. Если в течение 1 часа владелец так и не уберет машину, ее эвакуируют.

Если стоящие автомобили припаркованы без нарушения ПДД, организация формирует заявку на эвакуаторы для перемещения машин в зону видимости от исходного места, чтобы владельцы могли их найти.

Кроме того, организация «вправе обратиться к представителю ГАИ за оказанием содействия по поиску владельцев транспортных средств, препятствующих проведению работ, и их дальнейшему уведомлению о необходимости в течение 1 часа самостоятельно переместить транспортное средство», говорится в документе.

Предполагается, что проект будет проходить экспертизу до 9 февраля, однако губернатор Олег Мельниченко потребовал ускорить процесс утверждения регламента.

«Вчера бригада энергетиков не могла начать восстанавливать подачу отопления, пока не были убраны автомобили, припаркованные на улицах Чкалова и Ново-Тамбовской», - отметил он на заседании 3 февраля.