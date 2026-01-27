Пензенский онкодиспансер просит препараты у других регионов

В областной онкодиспансер ежедневно идут поставки препаратов, необходимых для химиотерапии. Ситуация с их нехваткой перестала быть острой, заявила первый замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

«Работаем активно с другими регионами. Если у них есть этот препарат, а нам его надо срочно, может быть через несколько дней, то мы с соседними регионами взаимодействуем», - пояснила Воробьева во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 27 января.

По ее словам, глава регионального минздрава ежедневно собирает оперативный штаб, чтобы как можно быстрее решить проблему с поставкой препаратов в онкодиспансер.

Вопрос с обеспечением лекарствами решается индивидуально - работают с каждым пациентом.

Самой Марине Воробьевой также поступали жалобы на нехватку препаратов для онкобольных.

«Случаи были. Ко мне обращаются только по детям. Дважды обращались, как раз в конце года. Мы эти вопросы решили быстро», - рассказала она.

В начале января в Сети появилось множество жалоб жителей области на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств. Пациентов просили искать возможность пройти лечение в других регионах.

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также региональное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января стало известно, что в медучреждение поступила большая часть медикаментов, нужных для лечения больных раком.