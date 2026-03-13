Библиотека № 7 на улице Токарной закроется на ремонт

Общество

Печать
Telegram

В Пензе капитально отремонтируют городскую библиотеку № 7 имени А. И. Куприна, расположенную на улице Токарной, 18, и давно нуждающуюся в обновлении.

На работы планируют потратить не более 16 938 200 рублей. Такова цена контракта, который заключат с подрядчиком - победителем электронного аукциона, проходящего на портале госзакупок.

Ремонт планируется начать 15 апреля и завершить до 31 октября 2026 года.

Проектом предусмотрены замена коммуникаций (водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции), электрооборудования и сетей освещения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, дверей.

Также необходимо отремонтировать кровлю, фасад, полы, выполнить внутреннюю отделку, установить светильники.

Посещение библиотеки в этот период будет невозможно, но часть ее фондов временно переместят в другие учреждения городской сети.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
библиотека ремонт госзакупки
 
 
 
 
 

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!