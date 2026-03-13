Библиотека № 7 на улице Токарной закроется на ремонт

В Пензе капитально отремонтируют городскую библиотеку № 7 имени А. И. Куприна, расположенную на улице Токарной, 18, и давно нуждающуюся в обновлении.
На работы планируют потратить не более 16 938 200 рублей. Такова цена контракта, который заключат с подрядчиком - победителем электронного аукциона, проходящего на портале госзакупок.
Ремонт планируется начать 15 апреля и завершить до 31 октября 2026 года.
Проектом предусмотрены замена коммуникаций (водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции), электрооборудования и сетей освещения, пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, дверей.
Также необходимо отремонтировать кровлю, фасад, полы, выполнить внутреннюю отделку, установить светильники.
Посещение библиотеки в этот период будет невозможно, но часть ее фондов временно переместят в другие учреждения городской сети.