В России мошенники стали выдавать себя за сотрудников морга
Мошенники начали применять новую схему обмана родственников военнослужащих. Они представляются сотрудниками морга, уточняет телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

В качестве целей злоумышленники выбирают тех, у кого погиб или пропал без вести близкий человек. Также они выходят на людей, которые могли потерять связь с военнослужащими, находящимися в зоне боевых действий.

«В разговоре злоумышленники сообщают, что ваш близкий погиб. Под предлогом передачи личных вещей просят назвать почтовый индекс и продиктовать код из СМС, объясняя это необходимостью подтверждения согласия на отправку личных вещей», - предупреждает «Вестник Киберполиции России».

Россиян просят доверять только официальным источникам информации и не сообщать неизвестным свои личные данные и коды подтверждения.

«Сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают коды из СМС-сообщений», - подчеркнули в полиции.

