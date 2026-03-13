В Госдуме обсуждают самозапрет на покупки на маркетплейсах

Идея ввести для россиян опцию самозапрета на покупки на маркетплейсах заслуживает внимания, написал в своем телеграм-канале глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в четверг, 12 марта.

«Думаю, это можно было бы реализовать, чтобы мошенники не могли использовать чужие деньги на приобретение товаров на онлайн-площадках. Поэтому идея заслуживает внимания, и вполне над этим можно было бы подумать», - уточнил он.

Депутат напомнил: у россиян уже есть возможность устанавливать самозапрет на кредиты - ее ввели с 1 марта 2025 года. С тех пор опцией воспользовались уже более 22 млн человек.

С сентября 2026 года граждане смогут вводить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах и казино.

Ограничения можно поставить, подав заявку в МФЦ или через портал госуслуг.