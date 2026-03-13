На Земле ожидается серия магнитных возмущений

На Земле ожидается серия магнитных возмущений
В пятницу, 13 марта, на Земле прогнозируется начало длительной серии магнитных возмущений, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В течение суток ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим должны начать расти и геомагнитные индексы.

Источник ожидающихся возмущений хорошо различим на Солнце. Это корональная дыра довольно заметных размеров и не вполне типичной формы - похожая больше на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца, чем на более привычные очертания бабочек, кругов», - заявили в лаборатории.

Месяц назад, при прошлом солнечном обороте, эта дыра вызвала магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по 5-балльной шкале).

Форма и размеры структуры не сильно изменились, поэтому специалисты ожидают схожий уровень воздействия и в этот раз. «Модели показывают возможность первых бурь уже сегодня (13 марта. - Прим. ред.) ближе к полуночи», - уточнили они.

