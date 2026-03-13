В выходные в Пензенской области продолжит господствовать антициклон

В выходные в Пензенской области продолжит господствовать антициклон
В предстоящие выходные погода в Пензенской области существенно не изменится. Об этом заявили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В регионе продолжит господствовать антициклон. С Западной Европы продолжится поставка теплого воздуха, поэтому осадков ждать не приходится», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, днем столбики термометров под лучами весеннего солнца устремятся к отметке в +11 градусов, ночью сохранятся слабые морозы.

На этой неделе в Пензенскую область пришло стремительное потепление. Это были «первые пробы пера весны», отметила Светлана Иванкова.

Юго-западные потоки начали поставлять в регион теплый и сухой воздух.

