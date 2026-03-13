В России предложили создать единый реестр перекрытых дорог

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается создать в России единый электронный реестр с информацией о перекрытиях дорог.

Документ появился в электронной базе палаты в пятницу, 13 марта.

В пояснительной записке указано, что проблема отсутствия единого реестра ограничений и прекращений движения с информацией по всем автодорогам России была выявлена в результате анализа правоприменительной практики и обращений от водителей.

По мнению авторов инициативы, создание единого реестра позволит любому пользователю своевременно получать соответствующую информацию и этим увеличит привлекательность дорог.

Также повысится безопасность движения, отмечают они.