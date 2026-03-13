Пензенцы попросили обустроить остановку на въезде в поселок ЗИФ

Пензенцы попросили обустроить остановку на въезде в поселок ЗИФ
На въезде в поселок ЗИФ нужен дополнительный остановочный пункт. С просьбой о его обустройстве местные жители пришли на прием к главе Пензы Олегу Денисову в четверг, 12 марта.

«Это необходимо для включения министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства данного участка в схему движения маршрута № 40 (при следовании в направлении поселка Нефтяник)», - пояснили в мэрии.

Олег Денисов отметил, что благодаря новой остановке удобство пользования общественным транспортом для местных жителей значительно повысится.

«Поэтому в весенне-летний период сотрудники УЖКХ проведут выездное совещание на объекте, чтобы определить объем работ», - уточнил он.

Что касается изменения движения маршрута № 40 (стадион «Пенза» - поселок Нефтяник), то с этим вопросом горожанам порекомендовали обратиться в минстрой.

